Carlota Corredera está de vuelta en Telecinco. Después del fracaso del último programa que presentó, la cadena da una nueva oportunidad a la presentadora gallega con un formato muy ligado a 'Sálvame'. La de Vigo se pondrá al frente del 'Mediafest Night Fever' con María Patiño y Adela González este viernes.

Para promocionar su vuelta a Telecinco, Corredera ha visitado 'Sálvame' y lo ha hecho de una forma de lo más peculiar. Aprovechando el tirón de la nueva canción de Shakira con Bizarrap, donde carga con todo contra Piqué, la gallega se ha presentado en las instalaciones de Mediaset montada en un Twingo, el coche que menciona la colombiana en su polémico tema.

Aprovechando la visita, Carlota Corredera ha hablado de la canción y ha expresado su opinión sobre el tema del momento. "Me parece una canción maravillosa y hay una parte, aquella de que 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan', que es un himno. Pero me chirría que ponga el foco en Clara. Cuando pasen unos años no se habrá arrepentido de la canción, pero a lo mejor se arrepiente un poco de haber nombrado a Clara" comenzó diciendo.

También ha salido en defensa de Shakira a raíz de los comentarios que recorren la red sobre los hijos de la pareja. "Solamente se le afea a ella lo de los hijos, pero nadie pensaba en los hijos cuando su padre metía a otra en casa. Hay que poner el foco en todos, no solo en ella porque ha hecho esta canción”, defendió antes de que María Patiño le preguntara si tiene la impresión de que Shakira está despechada. "Me parece que para cantar esta canción es porque ha hecho bastante duelo", sentenció.