Alice Campello y Álvaro Morata respiran tranquilos después del nacimiento de su cuarta hija. La modelo tuvo un parto complicado y tuvo que ser ingresada en la UCI tras dar a luz a su pequeña. Ahora ya está fuera de peligro pero la familia vivió un gran susto.

'Y ahora Sonsoles' rescató el tema en directo y contó con la ayuda de una psicóloga que explicó cuales podrían haber sido los motivos que llevaron a la modelo a esta situación de peligro.

Fue la explicación de la experta la que sacó a luz un duro episodio de la vida de Miguel Lago que sobrecogió a los espectadores y a la propia Sonsoles Ónega. "Lo conozco de primera mano y te lo puedo contar en un minuto y medio, porque lo conté al año de ocurrir", empezó explicando el cómico.

"En el nacimiento de Ana, nuestra tercera hija y cuarto embarazo, el parto iba bien, de hecho llamamos a su madre y nos hicimos fotos. Pero, de repente, aquello fue como cuando se desprende una manguera de un grifo. Mi esposa, Laura, comenzó a emanar sangre, se la llevaron con absoluta urgencia a quirófano, donde le pusieron el balón de Bakri, que era el primero que ponían en el hospital de Arganda del Rey", desveló.

"Ya pasado el tiempo lo puedo contar con tranquilidad, porque Dios no quiso que a mi esposa le tocase en ese momento. No se murió porque no tocaba", terminó diciendo un tanto emocionado.

"Estas cosas ocurren, y fue exactamente como lo ha contado la ginecóloga: le pusieron el balón, pasó la noche en la UCI, Ana además fue prematura, mi mujer pasó allí 48 horas y luego, a los dos o tres días, estaba en su habitación, y a los ocho o nueve días ya estábamos todos en casa".

"Es el susto más grande que sentí, el momento en el que sentí auténtico miedo. A mí me vino un médico y me dijo que estaba en claro riesgo vital, y esa frase es demoledora. "Un parto no es una frivolidad, no es una fiesta en casa para hacer el cumbayá, porque pueden pasar estas cosas", sentenció.