El pasado fin de semana María Patiño dejó muy preocupados a los espectadores del 'Deluxe' por el estado en el que presentó el programa. La periodista aseguró que se encontraba mal y que estaba haciendo frente a una jornada de mareos que casi le obligan a abandonar el programa. Después de asegurar que se había sometido a las pruebas pertinentes para entender el motivo de esos mareos, reapareció en 'Sálvame' para explicar lo que le había ocurrido.

Todo empezó por una pregunta de Terelu Campos. "¿Tú cómo estás, que he leído que te había dado un mareo?, le preguntó su compañera de programa durante una conexión en directo. "Porque me vino la regla y..." respondió la presentadora mientras recibía un toque de atención.

"Cabrona, ¿tú todavía tienes la regla?", comentó Terelu sorprendia. "Sí, yo tengo la regla toda. Y entonces he tenido una hemorragia más grande de lo normal", explicó María Patiño. "He ido al ginecólogo y me ha dicho que tengo los ovarios genial, y que estoy muy bien", sentenció. "Todavía te nos quedas preñada", bromeó Terelu.

"¡Aleluya, que tiene la regla!", apuntó con sorna Belén Esteban. "Por eso digo, que te puedes quedar embarazada", zanjó entre risas la hija de María Teresa Campos.