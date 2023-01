El 2023 viene cargado de grandes momentos para Kiko Matamoros. Uno de los más importantes es su boda con Marta López. La modelo y el colaborador darán un paso más en su relación a lo largo de este año. Eso si nada lo impide porque según ha manifestado 'Sálvame', hay alguien que estaría intentando boicotear la celebración.

Según ha informado Omar Sánchez la persona que estaría intentando estropear la boda de Kiko y Marta quiere arrebatarle los exclusivos salones del hotel Ritz, en Madrid, donde quieren celebrar el convite. Esta persona incluso se habría puesto en contacto con el obispado para evitar que la Basílica de San Miguel pueda ser el escenario donde se case la pareja y denuncia que "no han hecho el curso prematrimonial y cuestiona que quizá no se hayan hecho todos los sacramentos".

Una información a la que el colaborador quiso restarle importancia pero sin mucho éxito. Poco después de conocer la información, Kiko Matamoros empezó a encontrarse mal y tuvo que abandonar el plató. "No me encuentro bien, estoy jodido", le comentó a Adela González, con la mano posada sobre la zona del estómago, haciendo un gesto de dolor. "Voy a hablar con el director porque no estoy bien", aseguraba mientras dejaba el programa.

Un nuevo contratiempo que Kiko Matamoros sufre en directo poco después de su aparatosa caída durante la emisión del ‘Mediafest Night Fever’ dónde vestido de ‘Drag Queen’, tuvo un percance con unas espectaculares plataformas.