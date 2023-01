María Patiño ha vivido una de sus noches más complicadas al frente del 'Deluxe'. La presentadora ha tomado las riendas haciendo frente a un problema de salud que trató de ocultar pero que finalmente tuvo que explicar ante lo mal que se encontraba.

"He tenido una tarde un poco regular", reconoció al verse obligada a sentarse y confesar que estaba sufriendo fuertes mareos que la impedían estar al 100%. Incluso desveló que estuvo a punto de llamar para no ir a trabajar.

El peor momento lo vivió durante la entrevista con Lolita Flores cuando ha vivido uno de sus peores momentos en televisión. "Hoy tengo unos mareos. He estado a punto de no venir. Me encuentro un poco regular. Por esto estoy ahí que si me ves que me retraigo, ¿sabes?", le explicó a la inventada.

Trató de mantener la planta a lo largo de toda a noche pero al final del programa se le notaba bastante mal. Incluso sus compañeros han tenido que pedirle que se lo tomara con tranquilidad, ya que los mareos le acompañaron durante todo el programa, que, además, fue de lo más movidito.