Rafa Castaño no ha empezado el año con buen pie en 'Pasapalabra'. El concursante ha tenido que enfrentarse durante tres días consecutivos a la silla azul, la temida prueba que podría dejarle fuera de la competición pero que, por el momento, está superando de forma satisfactoria.

"A ver si rompemos la racha de nuestro amigo Orestes, que me tiene frito", comentó el sevillano en el programa de ayer, mostrando también su optimismo por seguir teniendo posibilidades de llevarse el bote millonario que está en juego: "Pero es una oportunidad más, hay que pensar en eso".

En concreto, ambos aspirantes jugaron ayer por la cifra de 2.008.000 euros, dando pie a que Rafa recordara que en el 2008 cumplió 18 años. "A lo mejor hoy me hago mayor de edad. Bueno, mayor de edad... Ya me retiro, no cuento los años ya", bromeó al imaginarse con el bote entre sus manos.

"Qué juventud, ¿no? Demasiado quizás", apuntó por su parte Roberto Leal mientras Rafa, que actualmente tiene 32 años, desvelaba que la gente le suele "echar más" años. "Y no me importa", aseguró ante las risas del presentador: "Ya te importará".