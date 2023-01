Belén Esteban y Paz Padilla han vuelto a verse las caras en los pasillos de Telecinco casi un año después de su fuerte bronca en 'Sálvame' por las vacunas del coronavirus. La humorista, que ha retomado su contrato con la cadena, ha regresado para dar forma al nuevo proyecto con el que vuelve a la pequeña pantalla.

La colaboradora y la ex presentadora se reencontraron en maquillaje y peluquería con Kiko Hernández y Rafa Mora como testigos. Un tenso momento en el que Paz Padilla les ha negado el saludo. "Si no me saludan estando yo dentro, yo tampoco saludo", confesó Belén.

Un gesto que Kiko Hernández no dejó pasar por alto. "Me llama la atención que ella diga que está para dar amor y repartir amor y llega a maquillaje y no saluda a los compañeros a los que le ha dado amor durante 13 años. Delante de ella, yo le he gritado a Belén 'mi amor, ¿cómo estás?', ella me ha respondido que muy bien y yo le he dicho que eso es por el ómicron", reveló el colaborador en tono de mofa.

"Y yo le he gritado que estoy coja, pero estoy viva", remataba Belén Esteban, dejando claro que había sido partícipe de los dardos hacia la presentadora. "Está claro que nos vio, la sala es toda de cristaleras enormes que parece aquello el Santiago Bernabeu".

"Si ella entra, que yo estaba allí peinándome, y me saluda, no tengo ningún problema en saludarla. Quizá hasta me hubiera gustado hablar con ella y decirle que se había equivocado, que aquí los enemigos no son los que la montaron aquel día en 'Sálvame'. Yo no me siento culpable de nada, solo defendí una situación que había vivido con el coronavirus en mi casa", zanjó la princesa del pueblo.