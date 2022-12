De ensino rural falarán hoxe co programa “A porta aberta” (TVG2, 21.30 horas) Rosa Barreiro, presidenta de Amcraga (Asociación de Mestres de Colexios Rurais Agrupados de Galicia), é directora do CRA Nosa Señora do Faro, que aglutina escolas dos concellos de Ponteceso, Cabanas de Bergantiños e Malpica; Javier Rivas, vicepresidente de Amcraga e director do CRA de Oroso; Raquel Rodríguez, secretaria do colectivo e directora do CRA Amencer de Ribadavia e Conchita Pérez, tesoureira de Amcraga e directora do CRA de Vilaboa.

Os retos das sociedades modernas precisan de cidadáns cunha sólida formación educativa. A formación debe coidarse con esmero dende o inicio da escolarización. A sociedade galega segue sendo conceptual e xeográficamente rural. Un modelo de ensino que incide neste aspecto é o que representan os colexios rurais agrupados. O colectivo Amcraga traballa na defensa deste modelo de ensino.

A asociación protagonista esta noite do “A porta aberta”, que escribe, dirixe e produce X.H. Rivadulla Corcón, defende os valores positivos que aporta este tipo de ensino no rural galego, e como os seus valores se irradian a toda a sociedade, especialmente aos concellos onde están implantadas as escolas que se engloban neste modelo. Valores que veñen a contribuír ao progreso do entorno rural, e fixan poboación facilitando que as familias coa escolarización dos fillos poidan seguir residindo no medio rural.

Experiencia humanista

Trátase dunha experiencia humanista. A formación impartida ten como cuestión central, como non podería ser doutro xeito, as materias a ensinar, pero adaptadas ás circunstancias de cada alumno. E isto ten beneficios constatados para o alumnado, pero tamén para o traballo do mestre, que é máis motivador ao ter que implicarse dunha maneira máis persoal no coñecemento das circunstancias de cada pequeno.

Dirán os mestres que non hai profesión máis fermosa que a de axudar a formarse a un neno que está abríndose á vida. Todas as profesión humanísticas son apaixonantes. Os mestres do rural galego fan un labor imprescindible para a formación dunha sociedade con seres humanos con valores positivos. Por isto mergúllanse na sua tarefa os membros da directiva e asociados de Amcraga que falaron con “A porta aberta”, que afronta outra semana, a última do ano, con temas de moito interés e actualidade.

No programa de mañá, martes, “A porta aberta” cóntanos a historia e a actualidade da Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi). Neste espazo, Felipe Laje, presidente deste colectivo e director de Zeitun Films; Xosé Lois Ledo, vicepresidente de Agapi e director de Nós Produtora Cinematográfica Galega; Gael Herrera, socia de Agapi e produtora executiva en Tamboura Films; e Uxía Caride, xerente de Agapi, mergúllanse no traballo dunha industria cultural de importante transcendencia social que, como suliña o título da emisión número 23 do programa de Produccións Celta, están “creando a imaxe do país”.

O mércores, o programa falará coa Asociación Galega de Turismo Rural, que desenrola o seu traballo nun escenario que reúne as condicións óptimas para desenvolver un tipo de turismo moi representativo das esencias do país. O turismo rural leva anos propiciando unha forma de facer turismo racional e potenciando as calidades do rural galego. Pero os empresarios do sector tamén se enfrontan a retos de futuro que se derivan da súa estrutura como negocio. Para buscar solucións reúnense na Asociación Galega de Turismo Rural.

“A porta aberta” pechará esta semana, e o ano, profundizando noutros dos apaisonantes temas: o xoves, coa historia e a actualidade da Asociación do Padroado do Museo do Pobo Galego; e o venres, 30 de decembro, coa realidade que latexa na Academia Galega do Audiovisual, da man de Pepe Coira, vicepresidente do colectivo, guionista e produtor., entre outros.