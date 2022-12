Cristina Pedroche se convirtió este jueves en la última invitada del año de 'El Hormiguero'. Pablo Motos se fue de vacaciones recibiendo en su plató a la presentadora, que un año más volverá a retransmitir las Campanadas junto a Alberto Chicote en Antena 3. Como era de esperar, la colaboradora de 'Zapeando' aprovechó su visita para dar pistas sobre el vestido que lucirá en Nochevieja frente al reloj de la Puerta del Sol.

Será un vestido en el que habrá "transparencias" pero que no tendrán "nada que ver" con otros años, según explicó: "Han estado involucradas casi 100 personas. Es el año que más personas saben cómo es, aunque hay algunas que simplemente han puesto un trocito de ilusión y de cariño sin haber visto cómo es la idea terminada". "Confío muchísimo en que esas personas no van a decir nada (...) estoy tranquila porque no se ha filtrado nada", admitió.

La presentadora matizó el motivo por el que habrá "muchas" transparencias: "Porque... ¿Por qué no? Estoy muy orgullosa de mi cuerpo, me lo curro mucho y estoy muy bien. Tengo 34 años y me veo bien siempre, me gusto". "Hay veces que a la gente le molesta que digas que te gustas a ti mismo. Me caigo bien, he trabajado en ello para caerme bien. Te tienes que escuchar para entenderte y arreglarte", añadió.

Pedroche también avanzó que hará "una cosa que me llevan pidiendo casi desde el comienzo". "¿Que te desnudes?", le preguntó Motos a su invitada, que prefirió no entrar en detalles: "Me piden mucho que me desnude, que me rape... No, hay un concepto y no siempre va unido a mucha tela". "Los primeros años era más moda y en los últimos años se ha ido convirtiendo también en arte", comentó.

Con las cantidad de pistas que estaba dando, Motos se atrevió a compartir su propia teoría: "Hay una cosa que hacía el hombre prehistórico. Las tribus se pintaban para reconocerse entre ellas... ¿Body painting?". En ese instante, Pedroche se llevó las manos a la cabeza y dio a entender que había dado en el clavo: "¡Yo no lo he dicho! ¡Me va a matar Josie! Es que lo sabía, Pablo Motos es un tío muy listo y me conoce mucho".