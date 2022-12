Jorge Javier continúa con su ruta por los platós de televisión para presentar su nuevo libro. El presentador, que acaba de estrenar novela, continúa enfrascado en una promoción que le ha llevado hasta el club social de 'El programa de Ana Rosa'. Una visita que se presentaba tensa ya que tanto el presentador como Ana Rosa no han escondido las discrepancias que existen entre ellos.

El poco tiempo que ambos pudieron compartir en pantalla estuvieron cargados de zascas entre ellos. "Perdona, ¿me has traído solo de cebo?", empezaba preguntando Jorge Javier al ver los pocos minutos de programa que quedaban para su promoción. "Vamos a empezar a dejar las cosas claras, yo no te he traído, tú has venido", contestó con sorna la presentadora.

Ese solo fue el comienzo de un constante tira y afloja entre dos de los presentadoras más longevos de Telecinco. La cuestión emocional que Jorge Javier trata en su libro fue el transfondo de su enfrentamiento.

"Lo que no se puede es vivir amargado porque no hay derecho", comentaba Ana Rosa Quintana. "No, pero hay momentos en los que uno tiene que estar triste y no pasa nada. No podemos ser tampoco una feria", respondía el catalán. "Uno tiene derecho a sufrir y a quejarse, pero no hay derecho en personas como nosotros, que al final somos unos afortunados", aseguró la periodista.

"Ese es uno de los enfoques más dañinos, que más daño ha hecho a la sociedad, esa búsqueda constante de la felicidad. Ahí no tenemos nada que ver tú y yo. Muchas veces no se alcanza la felicidad y se siente como un fracaso, pesa como una losa, y eso es porque se nos impone ser felices. Hay que cambiar ese pensamiento porque conlleva mucho dolor", zanjó Jorge Javier no sin antes soltar una de su características frases.

"Cuando quieras me vengo a colaborar ahora que me están quitando horas", le dijo a Ana Rosa. "Perdona, ya viniste aquí y nos abandonaste", sentenció ella.