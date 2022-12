Todavía quedan unos cuantos meses para que la nueva edición de 'Supervivientes' llegue a Telecinco pero ya se están empezando a conocer todos los cambios que traerá esta nueva temporada. Uno de los más sonados ha sido la baja de Lara Álvarez. La presentadora abandona el programa tras ocho años conduciendo el programa desde Honduras.

Como cada año, las quinielas sobre los posibles concursantes ya están sobre la mesa y hay algunos nombres que suenan con mucha fuerza. Kiko Hernández o César Arévalo son algunos de los posibles fichajes y ahora el 'Deluxe' ha filtrado, por error, quién sería el fichaje bomba de la nueva edición de 'Supervivientes'.

Todo salió a la luz con la entrevista de Makoke en el 'Deluxe'. La ex mujer de Kiko Matamoros habló del veto de este a su participación en 'Supervivientes' el año pasado. Una censura que podría repetirse este año también. "Creo que este año va por el mismo camino. Soy persona non grata", apuntó Makoke. "Este año también hay veto", confirmó Kiko Hernández, y cuando le preguntaron el motivo, soltó la bomba definitiva: "Porque va Marta".

Marta López Álamo, novia de Matamoros, sería una de las concursantes confirmadas. "He metido la pata. ¿Veis por qué no me podéis traer al 'Deluxe'?", se rio Hernández al ver la reacción del público y el resto de colaboradores.

"Se rumorea que este año podría ir Marta López", quiso especificar el colaborador tras comprobar que habría desvelado una información que no podía salir a la luz. "El año siguiente va el perro de Kiko Matamoros y tampoco vas a ir", bromeó Hernández.