Hace una semana que saltaron las alarmas cuando los amigos de Juanjo Ballesta se pusieron en contacto con 'Socialité' pidiendo ayuda porque llevaban tiempo sin saber de él. Su circulo cercano aseguró que desde hacía varios meses no conseguían ponerse en contacto con el actor. Según aseguraron, no les cogía el telefóno y no sabían nada de su paredero.

Su familia quiso salir a tranquilar a los fans del protagonista de 'Un hombre de acción' asegurando que habían decidido apartarse de todo y de todos y centrarse en su nuevo proyecto profesional. Se desconoce donde se encuentra pero afirman que se encuentra bien. Los padres de Juanjo Ballesta se pronuncian sobre su 'desaparición': "No quiere ser localizado" El programa 'Fiesta' ha querido rescatar el tema durante el fin de semana y ha sacado a luz unos audios que Juanjo Ballesta envió el pasado verano a Arabella Otero, una de las reporteras del programa. "Sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. No te preocupes, que esto lo vamos a solucionar. Que nos vamos a ver tú y yo la cara. Que te vas a arrepentir de haber intentado joderme", le espeta el intérprete a la redactora. "Que ya te lo dije, que soy actor de cine, no soy ningún comediante de estos". "Un hombre de acción" rodada en Vigo, ya es la segunda película más vista en Netflix España Al ver que la periodista no respondía a los audios que le enviaba, el actor volvía a la carga. "Oye, que te ha dado igual, ¿no? Por lo que veo. Tanto que estás en línea, que te veo que estás en línea. Bueno, pues ahora tendré yo que hacer lo que tenga que hacer. Listilla, que eres una listilla. Te dije que te estuvieras quieta", le reprochaba. Desde el mismo programa aseguraron que su representante, Mabel Lozano, le explicó a Ballesta que la situación era insostenible, por lo que le recomendó que se retirara un tiempo del foco mediático para poder enfocarse en su nuevo trabajo como actor.