La cuenta atrás para despedir el año ya ha comenzado y con ella el momento de descubrir los looks de los presentadores con los que este año nos tomaremos las uvas. Uno de los vestuarios que más expectación causa cada año es el de Cristina Pedroche. Un año más, la colaboradora de 'Zapeando' se pondrá al frente de las Campanadas de La Sexta junto a Alberto Chicote y de nuevo, promete sorprender.

La colaboradora ha compartido unas cuantas fotografías en Instagram con las que empieza la cuenta atrás de las Campanadas 2023 y en su visita a 'Zapeando', sus compañeros han conseguido sacarle los primeros detalles.

"Hay una pista en este look, y es que no tiene nada que ver con el del día 31", bromeó para después confesar que "el vestido todavía no está terminado 100%".

"Hay trozos del vestido y cosas", explicó. "A lo mejor no solo se cose", dejó caer. Este año, tiene algo especial y es que su marido Dabiz Muñoz ha estado, por primera vez, dentro del proceso. "Es el año que más cosas pasan", añadió Pedroche.

"Si normalmente me quito una capa y hay un vestido, pues este año más", confesó. "Este año es bastante lúdico y bonito, pero tiene mucho sentimiento. Hay un discurso maravilloso y muchísimo trabajo", sentenció Cristina Pedroche.