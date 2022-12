Ana María Aldón se ha liberado. Desde que anunció su separación de José Ortega Cano, la colaboradora no ha dejado de mostrarse de lo más divertida y dispuesta a participar en todo en los programas que colaboradora. Después de verla cantando y bailando en el 'MediaFest Night Fever', ahora se ha atrevido a someterse a un tratamiento de hipnosis en pleno directo en 'Fiesta'.

La ex mujer de José Ortega Cano se ha puesto en manos de Jorge Astyaro, mentalista y experto en hipnosis para protagonizar un momento de lo más surrealista. "Hoy va a ser una tarde dura e impactante porque te vas a ver de una manera en la que nunca te has visto y haciendo frente a unas situaciones de las que no sé si te acuerdas", le anunciaba Emma García.

El mentalista ha trasladado a Ana María Aldón a su etapa como frutera y durante una parte de la hipnosis le pidió que buscara las frutas en la tienda y mostrara lo feliz que era.

Vergüenza ajena es poco viendo a Ana María Aldon haciendo el mimo del circo 👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️ pic.twitter.com/wUkeaDKqLk — SergioFRubio🏺🦇🇪🇦 (@SergiosLos) 11 de diciembre de 2022

La situación ha ido ganando surrealismo cuando Ana María Aldón se tiraba al suelo. Una escena en la que Emma García se mostraba un tanto perdida y nerviosa por lo que estaba viviendo en directo.

Jajaja jajaja 😂 😆 😂 😂 😆

Qué exagerado todo y qué papelón de Ana María para mí ha ganado un Óscar al drama 🎥🎬🍿 #FiestaT5 pic.twitter.com/aEuhhEcLgo — ℬℒᗅℂK. (@Casatecoo_) 11 de diciembre de 2022

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en reaccionar a la escena. Los seguidores se han mostrado muy críticos, tachando de "vergüenza ajena" hasta donde ha llegado la diseñadora y el propio programa.