“Despois da pandemia, o público ten máis pulsión polas series de evasión e terror”

Mortos, curuxas, pantasmas, bruxas, meigallos... A cultura galega sempre estivo atada á morte. Pero cada vez hai máis gañas de ficción sobrenatural, como amosan as series e películas máis vistas en plataformas, salas de cine e televisión convencional. Cunha longa traxectoria no audiovisual, a recoñecida guionista Lidia Fraga traballa agora coa produtora CTV nunha serie galega de adolescentes inmersos nun mundo paranormal. Preparen flocos de millo para unha apetitosa mistura de coming of age e certo medo. “O círculo de Gaia” quere levarnos ata máis alá da intriga.

–Tras unha acreditada traxectoria no audiovisual con éxitos como “Padre Casares”, que supón reiniciarse en CTV?

–Unha das boas cousas de traballar dende hai tanto tempo é a oportunidade de probar distintos métodos de escritura en sitios tan diferentes. Non hai unha única forma de facer as cousas, senón incentivos para aprender novos retos: como comezar nun sitio novo, algo bonito e moi ilusionante.

–Con CTV traballa no proxecto “O círculo de Gaia”, thriller paranormal. O terror sempre atrae en tempos de crise?

–O terror atrae sempre. Todos temos interese polo descoñecido, polo que nos asusta e dá medo. A serie “O círculo de Gaia” non será de terror puro, senón mais de intriga e tensión. Despois da pandemia, o público ten máis interese polas series de evasión e terror: quere pensar noutras cousas e non na vida cotiá. Porque as series teñen esa importante función de entretemento e evasión.

–A serie dirixirase ao público xuvenil. Neste xénero sempre hai unha simbiose entre os adolescentes cheos de vida e a morte?

–Todas estas historias diríxense ao público chamado young adult. A mensaxe é que aceptar a morte é un paso para acadar a madurez. Porque as historias de terror, misterio, o paranormal... están moi enraizadas con ese paso á madurez.

–E nunha Galicia tan vinculada co máis alá.

–Hai certos lugares, como Galicia, nos que o paranormal e o máis alá están moi enraizados na cultura. Nesta terra, todos coñecemos historias ou anécdotas nas que os galegos se relacionaron co paranormal. E por iso é súper interesante facer unha serie con esta temática de misterio.

–Saben onde poderemos ver a serie e cando?

–Estamos no proceso de desenvolvemento, un proceso moi longo que pode levar dende meses ata anos. Trátase dunha tarefa complicada pero esperamos que se conxuguen as estrelas. Agora hai que pensala ben, para que sexa interesante para un público xuvenil con moita cultura audiovisual.

–Entón agora é o momento máis importante para o guionista.

– Así é, estou no momento de pensar personaxes, tramas historias, ser moi creativos...

–Entra nun xénero definido en EE UU como o coming of age (esa transición da adolescencia á madurez). Cales son os seus referentes audiovisuais?

–Traballo agora neste thriller paranormal de adolescentes, pero o meu favorito (ou o que máis me influiu) foi “Buffy, Cazavampiros”: a loita contra os monstros dende un instituto americano. Teño 46 anos e sigo vendo as mesmas historias. E para min Mike Flanagan é un mestre do terror, gustoume moito “The Midnight Club”.

–Vostede xa traballou o xénero do thriller como en “Hierro”, pero non o do medo.

–Das boas cousas da profesión é que puiden traballar en thrillers moi diferentes: policíacos como “Serramoura”, xudiciais como “Hierro”, outros máis psicolóxicos. Agora hai máis gañas do paranormal. É difícil porque o espectador está cada vez máis resabiado, sabe os trucos. O espectador do thriller sabe máis que o guionista e non podes enganalo, tes que sorprenderte a ti mesma para despois sorprender ao público.

–Vostede foi guionista da famosísima “Padre Casares”. Considera, ao igual que os actores, que o xénero máis complicado é o da comedia?

–Totalmente. O máis difícil como guionista é escribir unha comedia. Trátase dun xénero máis técnico, case matemático: o máis complicado de escribir e interpretar, debes controlar absolutamente todo. Un xénero moitas veces denostado, parece que a comedia é un xénero menor cando é o mais difícil de escribir. Pero cando funciona é marabilloso, non hai unha sensación mellor que a de facer rir á xente.