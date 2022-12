El último programa de 'El Hormiguero' contó con la visita de Vanesa Martín. La artista acudió a presentar su nuevo álbum y hablar de algunos de sus momentos más complicados encima del escenario. Pero su visita no fue la única.

Pilar Rubio viajó desde París para presentar la sección de moda que tiene en el programa. La presentadora habló de las tendencias y lució un look en el que predominaba el cuero. "Es la tendencia de esta temporada", aseguró.

"No sé si parezco una chica salida de un instituto o una sado...", comentó la influencer a lo que Pablo Motos respondió con sinceridad: "Lo que parece es que tienes 15 años, pero a la discoteca no puedes pasar porque llevas calcetines blancos".

"Es que ese es un tema a discutir porque ahora se llevan los mocasines con calcetines blancos", afirmó Pilar Rubio. Su look no terminó de convencer mucho a Vanesa Martín que no dudo en afirmar que "ese look es feo, pero muy cómodo".

Además de presentar las tendencias del momento, la colaboradora les enseñó a crear unas botas vaqueras y les puso unas chaquetas con pompones y unas diademas con origamis para que desfilaran.