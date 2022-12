Hace seis años Bertín Osborne se convertía en el fichaje estrella de Telecinco. La cadena contrataba al presentador para ponerse al frente de 'Mi casa es la tuya', un programa de entrevistas a famosos en el que presentador o sus invitados abrían las puertas de su casa para charlar y cocinar juntos.

Una apuesta en la que la cadena no quiere seguir invirtiendo. Así lo ha desvelado la revista 'Semana'. La publicación ha publicado una información que desvela que el presentador ha roto su relación con Mediaset. "Actualmente no mantiene relación contractual alguna con Mediaset", indica la citada publicación. Y así se lo ha confirmado el grupo de comunicación. "Bertín Osborne ya no pertenece a Mediaset España."

Las razones de esta drástica decisión están en los bajos datos de audiencia de 'Mi casa es la tuya', desaparecido de la parrilla hace casi 10 meses tras marcar un insuficiente 8,2% de share con María Pombo.

"La realidad es que llevaban tiempo trabajando intermitentemente, el programa se había convertido en un comodín para la cadena. Trabajaban cuando se requería, pero no existía ya una continuidad como en 2017 cuando hacían 36 programas de corrido", afirman a la revista desde el entorno del presentador.