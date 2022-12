Pocas cosas centran más el debate en España que los fracasos de la selección española de fútbol. Las expectativas con el equipo nacional están en lo más alto desde aquellos años gloriosos entre 2008 y 2012, pero los resultados nunca han vuelto a ser los mismos. De hecho, ayer en Catar 'La Roja' se dio otro sonoro batacazo al caer en octavos contra Marruecos, lo que provocó horas y horas de tertulia deportiva en los medios de comunicación, incluido 'El Hormiguero'.

El programa de Pablo Motos quiso tratar el tema de la eliminación del equipo de Luis Enrique en su espacio de debate. Ayer se sentaron junto al presentador valenciano Juan del Val, María Dabán, Rubén Amón y el vigués Miguel Lago. Este último, crítico desde hace meses con el seleccionador, fue el más duro de los cuatro.

"¡Oh, qué sorpresa!", exclamó de manera sarcástica. El cómico aseguró que el fracaso de España "estaba claro" y recordó la ausencia del mejor delantero español del último lustro: "La cosa era muy sencilla. Luis Enrique, Iago Aspas está en Vigo viendo el Mundial por la tele. Llega a estar ahí y el resultado hubiera sido otro. Te lo dije desde el principio y no me has hecho caso". Y en un tono bromista terminó reprochando al entrenador: "Ya te pillaré, aquí te lo digo, ya te pillaré". Este mismo discurso lo había pronunciado un par de horas antes en el espacio de Sonsoles Ónega: "He sido muy beligerante con Luis Enrique, pero dije que durante el Mundial no que esto con Aspas no pasaba".

El resto de invitados también se mostraron decepcionados con el resultado del partido contra Marruecos. Rubén Amón consideró que Luis Enrique debería irse. "Con esa actitud y esa soberbia es muy difícil que pueda convencer a la opinión pública. Aquí no dimite ni Marlaska ni Irene Montero, como para dimitir Luis Enrique, pero creo que es lo que tendría que hacer", sentenció. Juan del Val, por su parte, achacó que el técnico asturiano no tienen "ninguna autocrítica". "El problema de Luis Enrique tiene que ver con la soberbia y la distancia que ha creado entre buena parte de la afición y la selección".

"Rubiales hace bueno a Villar"

Miguel Lago cerró el debate señalando a Luis Rubiales, presidente de la Federación: “Esa distancia de la que habla Juan del Val es la que le ha permitido su jefe [Luis Rubiales], el primer responsable y es el que tendría que estar hoy en su casa. El señor Rubiales es lo peor que le ha pasado al fútbol español jamás. Hace bueno a Villar". El público del plató dedicó un sonoro aplauso a la última intervención del cómico vigués.