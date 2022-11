Los programas en directo siempre regalan grandes momentos. Situaciones inesperadas, caídas o problemas de salud que modifican, durante unos minutos, la escaleta del programa. Interrupciones inesperadas que a menudo, dejan situaciones de lo más divertidas.

Eso sucedió en el último programa de 'Y ahora Sonsoles'. Cuando la presentadora había pedido a sus colaboradores un poco de seriedad para tratar un tema, se vio obligada a interrumpir el programa ante lo que estaba ocurriendo entre el público presente en plató. "Alguien está tosiendo mucho por ahí", comentó un tanto descolocada. "Yo le voy a llevar una botella de agua en un momento, que me está poniendo nerviosísima", dijo antes de acercarse a la mujer en cuestión.

"Póngase la mascarilla", le recomendó Sonsoles mientras le ofrecía algo de beber. "No, lárguese de aquí, haga el favor, señora", bromeó Miguel Lago. "Yo no voy a echar a nadie, pero está la pobre todo el rato tosiendo", señaló la presentadora.

"No es que me desconcentre, que yo no me desconcentro con nada", apuntó. "Yo lo hago por usted, no se ofenda ni nada". "Al señor de al lado con dos veces que le tosa se lo lleva al hoyo", apostilló con humor Miguel Lago.