'Pesadilla en el paraíso' arranca su recta final tras un pésimo paso por la televisión. El formato no terminó de cuajar entre los espectadores y los constantes enfrentamientos entre los concursantes han terminado de cargarse el concurso. Aunque la audiencia no es la única que parece estar harta del programa. Carlos Sobera está cansado.

Los malos datos de audiencia unidos a las constantes trifulcas vividas en el plató han acabado con su paciencia. El presentador de 'First Dates' se ha mostrado como nunca antes lo había hecho. Todo ha surgido a raíz de un tenso encontronazo entre Steisy y la madre de Bea Retamal. Un enfrentamiento que ha llegado a tal extremo que Carlos Sobera ha tenido que intervenir visiblemente enfadado por la actitud de ambas. "No hay que ser grosero, por favor. Voy a pasar al otro bando, basta. Steisy por favor, no hay que ser grosero. Dejad de ser groseros", comentó como un primer aviso.

Sin embargo, esta intervención parece ser que no fue suficiente. "Basta ya hombre. Es muy desagradable ver a gente hablando mal continuamente por favor. ¡Es repugnante! Dejad de hablar así. Lo digo enserio, no volvéis más o no vuelvo yo. Da asco escucharos, ¿dónde está vuestra educación?"

"Basta ya por favor, basta ya por favor. Encima de que no tenéis educación os ponéis a este nivel para dar lecciones a los demás. Sí, estoy enfadado. Lo siento", sentenció.