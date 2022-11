El pensamiento crítico contra el Mundial de Qatar 2022 sigue predominando en Mediaset, a pesar de haber pujado por los derechos del evento. Después de los comentarios de Ana Rosa y sus colaboradores, Risto Mejide también ha sido muy tajante a la hora de mostrar su opinión sobre las polémicas originadas alrededor del torneo: "¿A quién le colgamos la responsabilidad de esto?".

"Si hay una asociación que se llama FIFA, que ha aceptado que Qatar tenga ese Mundial sin ninguna condición, ese es el problema", aseguró el presentador, añadiendo que la organización mundial del fútbol tendría obligado que haber impuestos ciertos requisitos como el contar con "un 50 % de mujeres en las gradas".

En su intervención, Mejide hizo hincapié en eliminar todo tipo de hipocresías sobre los temas relacionados con Qatar: "Si tenemos relaciones con este país, las tenemos, perfecto, muy bien porque nos interesa su gas, nos interesa comercialmente... Igual que nos puede vender petróleo Rusia o vendemos nuestras armas a lugares en conflicto en los que luego se mata gente".

"Pero si realmente un Mundial tiene que servir de palanca para cambiar las cosas, exijamos a la gente que organiza ese Mundial que lo utilice como tal. No se lo exijamos a Maluma, ni a un seleccionador nacional, ni a un jugador... Ahí es donde estamos siendo hipócritas", sentenció el comunicador.

Cabe señalar que estas palabras se produce después de que Matías Prats Jr. anunciase que Mediaset no enviará a ninguno de sus periodistas a cubrir el Mundial de Qatar 2022, hecho que el propio grupo audiovisual ha calificado como "plantón" en su pagina web.

“No, nosotros no vamos a Qatar”, afirmó el periodista deportivo tras ser preguntado por Emma García, recibiendo los aplausos del público en plató y los “enhorabuena” y “bravo” de los colaboradores del programa. "A cualquier periodista le gusta dónde pasan las cosas y esto es un acontecimiento mundial e inigualable, donde están las mejores selecciones, el mejor fútbol del planeta, las estrellas... Pero en esta ocasión no nos toca (...) Este año nos quedamos en casa”.

Acto seguido, después de que Makoke preguntase a Prats por el brazalete en apoyo al colectivo LGTBI que no llevará España, Emma García se mojó y celebró la decisión de Mediaset de no adquirir los derechos de emisión del evento y de no enviar a ninguno de sus periodistas a cubrirlo: “Yo me alegro de que esta cadena no emita este mundial”.

Cabe recordar también que Mediaset tuvo los derechos de emisión del Mundial de Rusia 2018, país que tampoco respeta, por ejemplo, los derechos de las personas LGTBIQ+ con polémicas leyes como la que aprobó contra la "propaganda homosexual". En el mencionado año, el país presidido por Vladimir Putin era la quinta nación en Europa con un trato más discriminatorio hacia este colectivo (11%), solo por delante de Monaco, Turquía, Armenia y Azerbaiyán, según el Rainbow Index publicado anualmente por ILGA Europe.