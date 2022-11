Al Bano regresó este fin de semana al 'Deluxe' para hablar de su vida más allá de su lucha contra Lydia Lozano. El artista visitó el plató para desmentir a Patricia Donoso, lo supuesta amante de José Ortega Cano que también aseguró haber tenido una aventura con él.

Además de negar esta información, el italiano habló de su relación de amor con Romina Power y el dinero que todavía sigue ganado. Desveló que cobra una buena pensión por jubilación y bromeó que con ella puede "pagarle el café a todos sus amigos".

"Todo el dinero que he ganado lo he invertido en crear algo muy especial: en mi resort con caballos, restaurante, hotel… Todo mi dinero está en el sur de Italia. Me dicen que estoy loco y que el dinero se invierte en Milán", contó.

Confesó que vive cómodamente y que nunca ha dejado de trabajar. También se echó flores sobre su generosidad. "Con los pobres he sido muy generoso, pero lo tienen que decir ellos".

Siempre que visita España, la sombra de Lydia Lozano sale a relucir. En este ocasión, aunque ha sido un tanto duro, también se ha mostrado conciliador y dispuesto a enterrar el hacha de guerra: "Yo he olvidado todo, que haga su vida y tenga su éxito, y que se olvide de mí como yo me he olvidado de ella". Sus intenciones parecían buenos pero, finalmente, Al Bano ha rematado a Lydia Lozano: "Es una buena actriz".