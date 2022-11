Esta semana Kiko Jiménez se ha vuelto a situar en el ojo del huracán a raíz de un trabajo que ha hecho fuera de la televisión. El colaborador de 'Sálvame' es un perfil muy demandado por las marcas en las redes sociales. Cuenta con más de 400.000 seguidores y su carrera como influencers está en pleno auge.

Esto ha hecho que las agencias de representación de hayan interesado en su perfil. Las grandes marcas están detrás de Kiko y la agencia de Dulceida es la encargada de gestionar su carrera. 'In Management Agency' es una de las empresas más potentes en lo que a gestión de influencers se refiere pero, parece que muy pronto tendrá una baja y será la del novio de Sofía Suescun.

El motivo, un polémico trabajo que habría realizado a espaldas de la empresa y que ha destapado 'Sálvame. El colaborador habría sido sorprendido haciendo publicidad encubierta de una página de contactos a través de sus 'stories', y a espaldas de la agencia.

Así lo ha dejado ver la propia Dulceida. Jorge Javier visitó a la influencer en su casa y ambos hablaron de la polémica en cuestión. "¿Ha sido Kiko Jiménez despedido de In Management Agency?", quiso saber el presentador. "Es un trabajo que no tiene nada que ver con la agencia", aseguró Dulceida. "Lo estamos valorando internamente". La empresaria no ha podido disimular su decepción ha afirmado: "No me parece nada bien lo que ha hecho".