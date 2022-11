Kiko Hernández fuertemente contra Belén Rodríguez en los minutos finales de 'Sálvame'. El colaborador no pudo contenerse y respondió a su examiga después de que le enviase unos mensajes a María Patiño que le hirieron bastante: "No estoy viendo nada, pero puedes decir que no voy a volver a mirarle a la cara nunca más en mi vida".

"Mis hijas te tienen adoración. Me da pena por lo que ellas sienten por ti y tú por ellas", le contestó primeramente Hernández, visiblemente herido después de conocer el contenido de este mensaje, añadiendo que iba a pedir por contrato no coincidir con ella: "Es muy ridículo todo lo que estás haciendo. No entiendo que ayer llames a la policía y hoy mandes un mensaje al programa".

"Parece que el que te ha dejado el dinero y ha contado las cosas a sus compañeros, el que se ha hecho un polígrafo, he sido yo.... Qué feo, Belén", dijo también Hernández.

Instantes después, Belén Rodríguez envió un nuevo mensaje a María Patiño, que Kiko Hernández también contestó tras leerlo fuera del plató con los directores de 'Sálvame': "Te estás quedando muy sola. Te he querido mucho. Me da pena que te quedes tan sola. Estás haciendo el ridículo. Cúrate".

La explosión definitiva de Kiko Hernández llegó después de que leyese otro mensaje que Belén Rodríguez le envió a María Patiño mientras trataba otro tema en pleno directo. El colaborador, primeramente, se rio apoyado sobre la mesa antes de que dedicarle unas palabras muy fuertes: "¡Te vas a cagar! Ahora si que vas a tener que llamar a la policía, mejor a los Geos. ¡Gilipollas! ¡Imbécil!".

Después de que tranquilizarle, María Patiño y Adela González tuvieron que disculparse ante los espectadores por las palabras de Kiko Hernández, que también pidió perdón posteriormente: "Me han enseñado mensajes y en el último no me he podido controlar. Pido perdón a la persona a la que se lo he dicho y a la audiencia".