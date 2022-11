'En el nombre de Rocío' llegó este lunes a su último episodio en Telecinco. Desde su estreno el pasado mes de septiembre, el programa se ha mantenido con datos aceptables pero sin repetir el fenómeno mediático y de audiencia que supuso 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. No obstante, esta nueva docuserie ha servido para reforzar aún más el testimonio de Rocío Carrasco y dejar en evidencia a su familia mediática.

En los minutos finales, Jorge Javier Vázquez quiso pronunciar unas emotivas palabras: "Madre mía, no me quiero marcar un 'speech' llorando". "Esto llega a su fin. Nos has dicho en muchas ocasiones lo importante que ha sido este programa, lo que todo el equipo que está detrás ha supuesto...", afirmó con la voz entrecortada y sin poder continuar con el discurso: "Yo creo que no voy a poder seguir... ¿Quién puede hacerlo sin llorar?".

El presentador volvió a intentarlo visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas: "Ha llegado el momento de que también nosotros te digamos lo importante y especial que has sido para todos nosotros". En ese instante, Rocío se levantó para fundirse en un abrazo con su amigo.

Jorge Javier Vázquez se rompe emocionado en el agradecimiento final a Rocío Carrasco #EnElNombreDeRocio11pic.twitter.com/FDgZc64dUo — telemagazine (@telemgzn) 15 de noviembre de 2022

Después fue el turno de la propia protagonista del documental, que mostró su agradecimiento con los profesionales que lo han sacado adelante y con las personas que la apoyan. "Solo quiero decir que esta andadura empezó hace dos años, que ha sido un camino muy duro pero muy bonito. Un camino muy sanador y muy satisfactorio", afirmó Carrasco, también con lágrimas en los ojos.

Rodeada de todo el equipo, la hija de Rocío Jurado continuó con su discurso final: "Ha sido un camino donde estos que están aquí y los que están en sus casas, la marea fucsia, no me han soltado de la mano ni un solo segundo". "Lo único que puedo hacer es dar las gracias a Mediaset, a La fábrica de la tele, a mi equipo, a mi directora y a Jorge", añadió antes de darle otro abrazo al presentador.