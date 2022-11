Jorge Javier y Belén Rodríguez siempre han presumido de su amistad. Una relación de muchos años y de la que han dado muestras en televisión siempre que han podido. Pero esta podría haber llegado a su fin tras los últimos acontecimientos.

Así lo ha contado el propio Jorge Javier. El presentador se ha sincerado con el resto de sus compañeros y espectadores después del mal trago que pasó el fin de semana. Visiblemente disgustado, el catalán comentó cómo habían sucedido las cosas.

"Ella, el lunes por la mañana, me pidió un favor para un amigo. A mí, la verdad, se me pasó, porque estuve toda la mañana de promoción. Luego me vine a trabajar, y a las 17:15 recibo un mensaje que yo únicamente cogí el móvil y le dije automáticamente: 'vete a la mierda'", declaró.

Pero la cosa no quedó ahí. Como relató el presentador, la respuesta de su amiga fue "aún peor". Unas palabras que provocaron que Jorge Javier decidiera bloquearla. Para él, este mensaje fue una "profunda humillación" y un ataque.