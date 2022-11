'El Hormiguero' empezó la semana con la visita de dos grandes de la música en España. Joaquín Sabina, Leiva y el director de cine Fernando León de Aranoa fueron a divertirse al programa de Pablo Motos mientras presentaban la película documental 'Sintiéndolo mucho', que llegará al cine el próximo 17 de noviembre' y que muestra el seguimiento que, durante 15 años, hizo este realizador al músico. Leiva es el encargado de poner la música a la banda sonora del documental y ha compuesto junto a Sabina uno de los temas de la película.

Los tres han mostrado algunas pinceladas de lo que los fans del artista se podrán encontrar en este nuevo proyecto y que mostrará la cara menos conocida de Sabina. "En los conciertos he enseñado mucho el culo, pero nunca había mostrado el alama porque creo que es una ordinariez", explicó el jienense.

También hizo un pequeño repaso sobre su vida durante estos años y que le han llevado a donde está ahora. Un momento en el que apuesta por cuidarse un poco más aunque sin perder su esencia. "El médico me dijo que tenía beber dos litros diarios, pero me dijo que no hacía falta que fueran de agua, también podían ser de tequila o de whisky", aseguró entre risas.

"Voy a empezar a cuidarme", admitió el artista. "Dejé la cocaína hace más de 20 años, pero cuando me preguntan que qué siento ahora, contesto que nostalgia", sentenció Sabina.