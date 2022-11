Tres meses después de su última aparición televisiva, Rocío Flores reaparecía este fin de semana en un evento acompañada de Marta Riesco. La hija de Antonio David Flores se animó a dar unas declaraciones para el micrófono de 'Fiesta', concediendo así su primera entrevista a la novia de su padre, que le preguntó sobre la relación entre ambas, Olga Moreno y Agustín Etienne y hasta por Rocío Carrasco.

La entrevista empezó con un momento un tanto tenso entre ambas cuando Riesco bromeó con casarse pronto con Antonio David Flores. Una afirmación que no le hizo ninguna gracia a la ex colaboradora pero con la que sí aprovechó para desearle lo mejor a ambos. "Espero que seáis muy felices" aseguró. "¡Esto es lo más bonito que me ha dicho en un tiempo!", se alegró Marta Riesco.

A pesar de esta incomodidad, terminaron la entrevista con cordialidad y cuando Emma García le agradeció su sinceridad, la voz de Rocío Flores se quebró y se sinceró visiblemente emocionada. "Estoy intentando ser lo más sincera que puedo", dijo emocionada.

Se sinceró también sobre su marcha de la televisión, aclarando en que punto se encuentra ahora mismo. "Nadie me ha echado...Ahora mismo me toca ir un poco despacio y pensar un poco en mí", sentenció.

La otra pregunta que no podía faltar en esta entrevista es la relación que actualmente mantiene con Olga Moreno. Ella y la todavía mujer de su padre están atravesando un bache en su relación. "Olga es una persona muy importante en mi vida. Como en todas las familias, las relaciones pasan por baches y altibajos. Como ya se encargó ella de decir, no es el mejor momento".

La relación de Olga Moreno no es algo que parezca hacerle mucha ilusión a Rocío Flores. Aún así ha dejado clara su intención de retomar la relación con ella. "Es la madre de mi hermana", recordó.