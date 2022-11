Raquel Mosquera reapareció anoche en 'Sábado Deluxe' para desmontar las supuestas mentiras de Rocío Carrasco. Su primera aparición la hizo con un maletín donde aseguraba tener muchísima documentación que ayudaría a desacreditar a la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, la peluquera no respondió a ninguna pregunta, no aportó ningún documento y ni siquiera fue capaz de reconocer el más mínimo error.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier le echó en cara este hecho: "Se te ha pillado en innumerables mentiras". "Igual que a ti", le respondió la peluquera. "Dime una mentira que haya dicho yo", le pidió el presentador. "Dime tú una mentira que haya dicho yo", le invitó ella, evadiendo la pregunta. "Para empezar, por ejemplo, lo de las eses. Luego lo del reparto particional", expuso Vázquez ante la invitada.

"Eso es mentira. Habrás mentido tú, yo no. ¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche? Lo recuerdo otra vez", intentó responder ella al verse totalmente acorralada y sin ningún tipo de argumento. "Raquel, ya no cuela. Lo que pasa es que como estás totalmente acorralada estás faltando al respeto. Has quedado como una indocumentada, como una persona que está totalmente aliada con el ser, que te maneja, que te manipula y que te utiliza para destrozar a Rocío Carrasco como ha hecho con tantas otras personas. Eres otra de sus víctimas y tú te has dejado", le reprochó Jorge Javier.

JJ a Raquel Mosquera: “has quedado como una indocumentada, como una persona que está totalmente aliada con el ser, te maneja, te manipula y te utiliza para destrozar a Rocío Carrasco, eres otra de sus victimas y tú te has dejado” 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/dvW55bz2cR — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 13 de noviembre de 2022

Pero no se quedó ahí: "Rocío Carrasco ha aportado documentación para parar un tren, donde se expone continuamente que el ser se ha aprovechado de sus hijos, los ha vendido, los ha colocado en las portadas, los ha utilizado para maltratar psicológicamente a la madre, ha hecho todo lo posible para putearle la ida. Y tú, sin ver eso y sin tener la más mínima consideración, en alianza con el ser, la has llamado públicamente mala madre con el dolor que eso produce. Tú imagínate que lo hubiera dicho de tí. ¿No te parecería injusto?", le preguntó a la entrevistada, intentando hacerla entrar en razón.

En este momento, en lugar de intentar salir del paso, Mosquera reconoció algo que la desacreditó por completo: "Yo no he visto el documental. Por supuesto que no". Jorge le respondió, atónito: "Pero, ¿cómo que por supuesto que no? Entonces, ¿cómo puedes hablar de las historias? ¿Cómo te puedes sentar en un plató?". "Quieres dejarme mal", criticó la peluquera. "Te dejas mal tú sola. Te has sentado en 'Viva la vida' sin haber visto el documental", reprochaba él.

"Si ya de por sí miente al hablar de mí y de su padre supuestamente con documentación sesgada", intentó defenderse ella. "¿Con documentación sesgada? ¿Y cómo lo sabes tú? Tienes un morro que te lo pisas, Raquel Mosquera", le recriminó Jorge cada vez más enfadado. "El mismo que tienes tú...", criticó ella. Finalmente, Jorge Javier zanjó el tema y le dio la estocada final: "Eres muy poco valiente. Pero no tienes esa valentía y se te ha pillado con el carrito de los helados".