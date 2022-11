Antonio Resines se ha sincerado como nunca sobre el mundo de la interpretación. El actor ha hablado sin tapujos en 'Joaquín, el novato' sobre la vida del actor, la fama y su perdida. También habló de salarios y de lo difícil que puede llegar a ser la vida para los que se dedican a esta profesión.

"Económicamente, es jodido porque la gente no ahorra mucho. Si trabajas de continuidad se gana dinero, pero si estás un año sin trabajar te comes todo lo que tienes. Te voy a dar un dato que la gente no sabe. En esta profesión, en torno al 80% no gana más de 6.000 euros al año" confesó dejando de lo más sorprendido al presentador.

"A los que conoce todo el mundo son 10 o 20, pero hay 14.000 actores más", señaló Resines. "Me ha sorprendido, la cifra es acojonante", afirmó Joaquín.

Una confesión que Joaquín quiso recuperar en el reencuentro con Paz Padilla, Santiago Segura y Antonio Molero, que también participaron en el programa protagonizando una divertida charla.

"Luego tienes a Antonio Resines que gana 6.000 euros al día", declaró entre risas Santiago Segura, demostrando la gran desigualdad de sueldos que existe en el mundo de la interpretación. "Para que la media sea 6.000 euros, imagínate los que tiene que haber, que no cobren nada. Yo siempre digo que el paro del actor es el peor porque, si tú eres fontanero y estás parado, no estás viendo a todos los fontaneros trabajar", señaló Antonio Molero.