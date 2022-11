Belén Esteban no se calla ante las últimas palabras de Belén Rodríguez al respecto del tema del préstamo a Kiko Hernández. La colaboradora se ha pronunciado este martes, considerando que todo lo que se está diciendo "es tan injusto”: "No voy a permitir esto, es hora de decir la verdad”.

"El viernes mi marido trabajaba y no me podía llevar a mi rehabilitación. Entonces, la Mutua me puso un Uber y ahí me llamó Belén. Estoy dolida con esa llamada porque me dijo que la única persona a la que se lo había contado era a mí. Me dijo que lo había ido contando por ahí. Yo, en ese momento, me callé porque no me podía expresar en un taxi", explicó Esteban, siendo muy clara con sus sentimientos: "Estoy enfadada con ella, no quiero saber nada".

La comunicadora también implicó a Jorge Javier Vázquez al recordar el gesto que tuvo hace unos días el filólogo, que también la habría señalado de alguna forma: "Cuando cogió el móvil y Belén le estaba escribiendo, me estaba culpando a mí. Yo, a Jorge, parece que lo he parido. Él me conoce a mí y yo a él. Cuando Jorge se fue a David Valldeperas, sé que el nombre que le dio fue el mío. Por ahí no voy a pasar".

"No me ha dolido lo de Belén, me ha dolido lo de Jorge. Entiendo que él me quiera a su manera, pero Jorge, por defender a Belén, me quiso culpar a mí", afirmó Belén Esteban, teniendo claro que no se va a comer ningún "marrón".

"Quiero que los directores digan si yo he ido con el chisme, llevo desde el viernes hecha polvo y no tengo que pasar por más”, pidió Belén Esteban a los responsables del programa, volviendo a dejar muy clara su posición al respecto: "Lo que no lo hago, no lo voy a asumir".