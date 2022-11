'La Resistencia' recibió la visita de Anitta. La cantante se convirtió en la gran protagonista del fin de semana tras el momentazo que protagonizó con Isabel Díaz Ayuso durante la gala de 'Los 40 Music Awards'. La brasileña cantó uno de sus temas más exitosos mientras bailaba a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. El vídeo tardó escasos minutos en volverse viral.

Aprovechando su visita al programa, Broncano no perdió la oportunidad de preguntarle a la artista por su actuación más viral. "Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije mira, la luz, Dios, yo y estamos bien", explicó.

"Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó."

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí

"Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en mi país está el presidente; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto", explicó Anitta.

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de noviembre de 2022

"Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que aquí el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo..." comentó la artista entre risas asegurando que le transmitió "buena vibra".