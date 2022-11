Están a punto de cumplirse 20 años de una de las catástrofes medioambientales más importantes de nuestro país. En noviembre de 2002 el petrolero 'Prestige' se hundía frente a las costas gallegas dando lugar a una gran crisis económica y ambiental.

Con motivo de esta celebración, 'Salvados' ha preparado un especial para hablar sobre la catástrofe, su tratamiento y todo lo que vino después del hundimiento. Gonzo se pone al frente de dos programados dedicados a este tragedia. En la primera entrega, emitida este domingo, el periodista habló con más de una decena de protagonistas del accidente. Miembros de la tripulación, periodistas gallegos, expertos y cargos públicos que participaron de forma activa en la toma de decisiones.

En una de las partes de la entrega dos periodistas gallego, que participaron de forma activa en la cobertura del desastre del Prestige, destaparon la gran dificultad que hubo para conseguir información veraz, ya que desde el gobierno de José María Aznar se quiso transmitir una imagen de tranquilidad. "Había casas en las que en un lado había un televisor y en otro una ventana. En la ventana la playa estaba hecha un desastre y en el televisor la playa estaba limpia", declaró el periodista Gonzalo Cortizo.

🌊Si por la tele te dicen que no hay chapapote y por la ventana ves la playa negra, ¿te están tomando el pelo? pic.twitter.com/tKTEQiVc3V — Salvados (@salvadostv) 4 de noviembre de 2022

"Tenían a la mayoría de medios de comunicación en su mano. Entonces la contestación mediática era mínima. Yo trabajaba a la vez para Televisión Española y para El País. Me acuerdo una vez que llamé al responsable de prensa que, se había traído Mariano Rajoy y me preguntó '¿Esto me lo pides para El País o para TVE?'" confesó el también periodista Xosé Manuel Pereiro.

El programa también emitió un fragmento de un telediario de Televisión Española en el que Alfredo Urdaci informaba de que la mancha de fuel se alejaba de la costa. Lo sorprendente es que el presentador dio esta información 24 horas antes de que la marea negra llegase a la costa.

No solo naufragó el Prestige. También lo hizo el Gobierno y la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. #SalvadosPrestige pic.twitter.com/Oiq614Jisu — Salvados (@salvadostv) 6 de noviembre de 2022

La falta de transparencia a la hora de informar sobre la catástrofe hizo que los propios gallegos diesen la espalda a los trabajadores del canal estatal. "Recuerdo un episodio concreto. En el puerto había un reportero de la Cadena SER y una redactora de Televisión Española. El patrón del barco, de una pequeña embarcación pesquera, les preguntó de qué medio eran", relató Cortizo. El periodista reveló que cuando la redactora de Televisión Española dijo para el medio que trabajaba, el capitán del pesquero le impidió subir a bordo.