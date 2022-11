Las imágenes del mal estado de Rafa Mora después de una noche de fiesta en las que el colaborador está de lo mas perjudicado, siguen dando mucho de sí. Aunque el ex tronista de 'Mujeres y Hombres' ha asegurado que esa escena la vivió después de que le echaran algo en la bebida, las especulaciones y los comentarios no dejan de sucederse.

Aunque las imágenes no vieron la luz por la dureza de las mismas, Rafa Mora señalaba al paparazzi Sergio Garrido como el amigo traicionero que las había hecho llegar al programa de Emma García. Según el colaborador, durante años ambos habían mantenido muy buena relación, incluso en ocasiones le había hecho favores al paparazzi. Unas declaraciones que el fotógrafo de los famosos ha querido replicar este fin de semana.

El paparazzi ha mostrado en 'Fiesta', una serie de pruebas en las que mostraba que lo que decía el colaborador no era cierto. "Esas fotografías llegan a mi poder a través de un familiar y lo primero que hago es enseñárselas a la dirección del programa para el que trabajo. No tuve la intención de sacar provecho económico de esa situación tan complicada", defendía.

"No pensaba decirlo pero me has obligado. Yo sí te he ayudado muchas veces a ti como cuando vendes a tus compañeros de ‘Sálvame’ o cuando me preguntas sobre ellos para sacar provecho, así que más te conviene estar calladito", apuntó. Una sonada amenaza que podría hacer peligrar el futuro del colaborador en las tardes de 'Sálvame'.