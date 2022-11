Acostumbrado a mantener siempre su vida privada alejada de los focos, Kiko Hernández está pasando un momento un tanto complicado. En los últimos meses se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de 'Sálvame' a causa de su evidente cambio físico tras pasar por quirófano para un injerto capilar y tomarse más en serio el gimnasio; por unas fotografías junto al actor Fran Antón y ahora, tras salir a la luz el préstamo de algo menos de 100.000 euros que le hizo hace años Belén Rodríguez.

Una serie de noticias que le han puesto al límite y que le han hecho mostrar una actitud desconocida para muchos de sus compañeros. Su reacción ha causado una gran sorpresa entre algunos de ellos y así lo ha manifestado Jorge Javier Vázquez.

"No está haciendo frente a una realidad y no lo entiendo. A mí lo que me preocupa de todo este asunto es: '¿qué coño le pasa a Kiko?'. No lo sabemos nadie, sinceramente", reflexionó el presentador.

"No sé si como amigo... Entra aquí y no nos cuenta nada... Ya como compañero de trabajo me preguntó qué le está pasando. Debemos preocuparnos por Kiko, no por las fotos", comentó con el resto de compañeros del programa.