El mundo del fútbol sigue en shock tras el último comunicado de Gerard Piqué. El futbolista del Barça ha anunciado que se retira. Aunque su contrato todavía tenía una duración de dos años, ha decidido cortar por lo sano y decir adiós a los terrenos de juego.

El mismo ha sido el encargado de anunciarlo a través de su cuenta de Twitter, apenas 48 horas antes de que se vista por última vez con la camiseta azulgrana y con un emotivo vídeo en el que se despide de la afición.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

Una despedida que muy pocos se esperaba pero de la que ya habló el futbolista en una de sus visitas a 'El Hormiguero'. Con motivo de su anuncio, el programa de Pablo Motos ha rescatado las palabras del jugador sobre cómo veía el momento en el que llegara su adiós.

"Cuando se te acaba la carrera es el abismo. Porque has tenido toda tu vida, desde que has casi nacido, desde que has tenido sentido común, a partir de los 16-17 años saltas al profesionalismo, que ahí ya es dedicarte exclusivamente a esto", comentaba por aquel entonces.

"Cada mañana por la mañana, pues es entrenar, ducharte, ya tienes una rutina y, de golpe, llega un día que se acaba todo", proseguía el catalán. "Por muy preparado que estés y gente de verdad, culta e inteligente, con quien he tenido la suerte de compartir vestuario. Es el precipicio."

"¿Tú crees que lo vas a pasar mal?", le preguntaba Pablo Motos. "No lo sé, yo creo que hasta el momento que toque no puedes predecir qué va a pasar. Yo sí que he intentado en los últimos años, he estado preparando esta vida una vez me retire. Claro que vas a echar de menos el terreno de juego, el verde, el olor del césped, el cada día ir a entrenar, el compartir el vestuario y yo creo que no va a ser tan duro. Pero seguro que algo voy a echar de menos, eso seguro", terminaba diciendo.

Piqué dice adiós pero "tarde o temprano" volverá, como él mismo ha dejado claro en su emotivo vídeo.