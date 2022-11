'El Hormiguero' recibió como invitado a José Sacristán. El actor acudió al programa para presentar la película '13 exorcismos, que está inspirada en los casos recientes de exorcismos documentados en España.

Tras hablar de la película y algunos temas personales y de actualidad, entraron en escena Trancas y Barrancas con su sección, 'historias engañosas', en la que Motos y José Sacristán debían contar una anécdota de su pasado y adivinar si se trataba de una verdad o si en cambio era una invención.

"¿Alguna vez le has salvado la vida a alguien?", era la primera pregunta para el presentador. "Sí, yo era muy pequeño, íbamos de campamento y en mi pueblo hay un estanque y se cayó un niño. Se resbaló por una rampa y se estaba ahogando. Yo me tiré y es verdad que no le acerqué mucho, pero algo le acerqué. Luego un profesor metió la mano y nos cogió a los dos. Me dieron una medalla al valor", narraba.

Trancas y Barrancas consiguen las verdades y mentiras más comprometidas de José Sacristán #SacristánEH pic.twitter.com/pE0HGK3QUL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 1 de noviembre de 2022

Una historia que el actor creyó del todo cierta. Su sorpresa fue mayúscula cuando el presentador confirmó que era mentira. "No sé por qué vengo yo a este programa. Cómo vengo con un cínico como este, que a un amigo es capaz de engañarle con un gesto así y siendo un niño además" apuntó Sacristán.

"El niño que se ahogaba era yo y le dieron la medalla a otro" reconoció Motos. "Dentro de mis logros he conseguido engañarte una vez, que no está mal", se regodeó entre risas. "Me duele muchísimo", reprochó el actor.