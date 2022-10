Desde hace unos meses 'Sálvame' esta buscando dar un lavado de cara al programa. Durante este tiempo han sido varios los diferentes rostros que han pasado por el plató y otro muchos se han ido para no volver. Algunos de los tertulianos más míticos del magacín han dejado colaborar en las tardes de Telecinco y uno de los más sonados fue Gustavo González.

El paparazzi era, hasta hace siete meses, uno de los imprescindibles del programa. Durante un tiempo fue incluso uno de los grandes protagonistas cuando salió a la luz su relación con María Lapiedra, pero su etapa en el programa llegó a su fin. El colaborador fue una de las víctimas de que saliera a la luz la ‘Operación Deluxe‘ convirtiéndose en uno de los principales acusados del supuesto espionaje a famosos.

Siete meses después de su abrupta salida del programa, el colaborador ha hablado sobre ello en una entrevista en la revista 'Pronto'. "Fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso. No me renovaron el contrato en Sálvame y se acabó. Nada más", comenta.

"Lo llevo con humildad y tranquilidad, volcado en mi trabajo y en mi familia. La televisión no es la panacea para nadie y yo sabía que era una etapa pasajera", defiende el paparazzi. "Tras 20 años en el medio, estoy muy agradecido por haber participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de ‘Sálvame‘. Y quiero dejar muy claro que no estoy cabreado con nadie", sentencia.

Los motivos que hubo detrás de su despido todavía los desconoce. "Simplemente, no me lo renovaron. Será que no les gustaba… pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible", concluye.