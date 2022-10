'En el nombre de Rocío' emitió este lunes una de sus entregas más emotivas. El programa vivió un inesperado reencuentro en el plató. Rocío Carrasco y José María Franco se enfrentaron cara a cara después de años en conflicto.

El que fuera chofer de Rocío Carrasco, que durante años fue uno de los grandes aliados de Antonio David Flores, ha querido mostrar su apoyo a la hija de la artista y pedirle perdón públicamente por todos estos años de sufrimiento. La emisión del documental parece estar haciendo mella en algunas personas y para el conductor, fue un punto de inflexión.

"Me arrepiento de lo que he hecho. Fui Manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño", comenzó diciendo visiblemente emocionado.

#EnElNombreDeRocío8 #ApoyoRocío24O



El testigo arrepentido rompe a llorar y se arrepiente de haberle hecho daño a Rocío Carrasco.

"Ella tampoco me dijo nada, si lo llego a saber las cosas habrían sido distintas. Cuando estaba en casa de Rocío Jurado, las dos solo me decían "David no es cómo tú piensas", pero no me explicaban a qué se referían" confesó tratando de justificar algunos de sus comportamientos.

"Siento haber sido tan mala persona contigo. El tío este es un embaucador y siempre venía llorando a casa. Mi mujer y yo hemos caído como idiotas. Lo siento de verdad. Para lo que me necesites, aquí estoy".

Para él es maltrato pero oye el tio seguia del lado del Ser #EnElNombreDeRocio8

"Te lo agradezco y bueno, al final, recapacitar y tener la valentía de decirlo públicamente y afirmarlo en sede judicial tiene un valor. Quiero decir que a ver si Dios quiere y que todo esto se esclarezca" respondió un tanto sorprendida Rocío Carrasco.

El programa también quiso preguntarle si él era conocer de esos supuestos malos tratos de los que se lleva hablando estos años y su respuesta fue tajante y clara. El chofer no dudo ni un momento en responder que sí e incluso llegó a retratar algunos episodios.

"Rocío le preguntó a Antonio David que cuándo se iba a ir de su casa y él le respondió que solo se iría si se lo decía su abogada. Además, le dijo que le iba a dar una patada en sus genitales y, cuando estaba por mitad de la escalera, agarró su cuello", reconoció.