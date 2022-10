Este lunes 'Sálvame' sacó la artillería pesada para tratar de frenar el estreno de 'Y ahora Sonsoles'. El programa contó con la presencia de Ana María Aldón. La todavía mujer de José Ortega Cano habló sobre su divorció y los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

La entrevista tuvo momentos muy tensos entre Jorge Javier Vázquez y ella, ya que el presentador siempre se ha mostrado muy en contra del diestro y no ha dudado en llamarle "cobarde" en varias ocasiones. Unas palabras que provocaron que Ana María Aldón estuviera constantemente pidiendo respeto para el padre de su hijo.

A pesar de los momentos tirantes, también hubo tiempo para las risas y uno de los momentos más cómicos de la entrevista llegó cuando Jorge Javier y la diseñadora empezaron a hablar del amor y la diferencia de edad.

"Para según qué cosas me siento muy mayor, tengo 52 y pienso que tengo 20", le decía el presentador, confesándole un secreto. "Ahora he visto a un chico, me gusta un chico que trabaja aquí en el equipo, tiene 20 o 21 años...", confesaba, desatando el aplauso y las risas entre el público y la invitada.

El interés llevó a Jorge Javier a preguntar al equipo la verdadera edad del joven y le confirmaron que tenía 24 o 25 años: "Me he visto pidiendo su Instagram a Cristina ¡Yo que tengo 52! ¿Tú te ves escribiéndole a alguien por Instagram?", le preguntaba a Ana María.