La prueba musical de 'Pasapalabra' está generando un poco de polémica y todo por las palabras que Ana Morgade pronunció sobre una de las canciones escogidas por el programa.

Uno de los temas a adivinar fue la canción 'Sufre mamón' de Hombres G. La humorista acertó a la primera pero lanzó un alegato contra la canción que está trayendo un poco de cola. "La canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar; y, luego, lo de devuélveme a mi chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo" apuntó Morgade. "Ha envejecido muy mal esa canción", señaló también Roberto Leal.

El alegato no quedó ahí y es que el programa decidió compartir el momento en su cuenta de Twitter. "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción" escribió junto al vídeo.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) 20 de octubre de 2022

Unas palabras que no le han hecho demasiada gracia a David Summers. El vocalista de Hombres G ha reaccionado, visiblemente molesto. "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie", ha explicado el cantante, que lanza una pregunta al aire: "Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?" sentenció.