Olga Moreno está de regreso en la televisión. La ex mujer de Antonio David Flores ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa', en una entrevista en la que ha hablado de su nuevo amor y el distanciamiento con Rocío Flores.

La presencia de la ex ganadora de 'Supervivientes' en Telecinco no ha hecho ninguna gracia a Jorge Javier que no ha dudado en manifestar la poca estima que le tiene. "No he superado la tristeza de que Olga Moreno con sus mentiras y trampas sentimentales ganara un concurso que no merecía ganar", apuntó el presentador con la peculiar sorna que le caracteriza.

"Se premió un voto de castigo a Rocío Carrasco. La sociedad castigó a Rocío Carrasco cuando se descubrió con el paso del tiempo que todo lo que está contando es incluso mucho peor que lo que imaginábamos" aseguró Jorge Javier relacionando la victoria de la ex mujer de Olga Moreno con el estreno del primer documental de la hija de Rocío Jurado.

Para el presentador, Olga Moreno utilizó en ‘Supervivientes’ "unas armas basadas en la trampa y la mentira". Por ello, para él, la ganadora de la edición de 'Supervivientes' del año pasado tendría que haber sido alguien como Melyssa Pinto.

También se ha pronunciado sobre su regreso a la televisión, dejando claro que no le hace ninguna gracia. "A mí ya no me gusta que me toquen las narices con 52 años. Olga Moreno es una negada para la televisión, una absoluta negada", afirmó. "Ha estado muy protegida y me reitero, para un programa de estas características es una absoluta negada y punto", concluía.