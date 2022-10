Un joven de Cangas ha conquistado 'Got Talent'. Su nombre es Nuno Navarro y con solo 17 años, su sorprendente voz y su guitarra ha arrasado entre el jurado del concurso de talentos de Telecinco.

La música es su pasión y, como él mismo ha confesado, también es su vía de escape con la que consigue desahogarse. Una pasión de la que ha dado muestras en el plató de Got Talento' dónde interpretó una canción de Bon Jovi con la que deslumbró al jurado: "Flipo con la voz que tienes, y cantando así nervioso. No me quiero imaginar cunado estés tranquilo. Tienes una voz bestial, felicidades", le ha dicho Edurne.

"Me gusta muchísimo el tema de Bon Jovi que has elegido. No te puedo decir otra cosa, enhorabuena", le ha felicitado también Paula Echevarría. "Tienes la típica voz que se va a acabar la canción y te da pena", ha confesado Dani Martínez.

Este joven cangués consiguió llevarse tres síes pero la valoración de Risto Mejide se le atragantó un poco. El publicita no terminaba de estar del todo de acuerdo con sus compañeros. "A mí no me ha gustado la actuación. Creo que tienes una voz muy personal, tu timbre es tu logotipo. Tienes una voz de ese calibre por lo que hay que pedirte mucho. Has estado muy nervioso. Me han gusto las últimas cuatro notas", le ha dicho.