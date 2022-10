La crítica de Monegal: Albert I de España y su hermana la infanta Ingrid

Construcción clásica en Tele 5 para el ‘¿Quién es tu padre?’ del sábado. Un relato tipo ‘vidas paralelas’ sobre Albert Solá e Ingrid Sartiau, los supuestos hijos no reconocidos de Juan Carlos I. El inesperado fallecimiento de Solà el pasado dia 8, en un bar de La Bisbal d’Empordà, un infarto agudo de miocardio según la autopsia, ha servido al programa para crear ganchos y especulaciones a fín de atraer a más audiencia.

Frases como "una muerte que podría haber estado planificada (..) Hay algo oscuro detrás de esta muerte (..) En La Bisbal ya se está pidiendo una segunda autopsia" se han ido lanzando en la cadena desde el jueves, en las promociones publicitarias del ‘Sálvame’, ‘Fiesta’, etc, creando un clima de conspiración acerca de esa muerte. Incluso nos han pasado una declaración de un "supuesto ex agente del CNI", una grabación de voz en la que advertía: "Temo que le hayan pinchado por algún sitio sin que él se diera cuenta. Albert hace tiempo que sobraba". Con lo cual a la posibilidad de que Solà sea hijo de Juan Carlos Tele 5 ha añadido el plus televisivo de la especulación sobre el ‘misterio’ de su muerte. Quién sabe, quizá sea tema en el futuro para Carles Porta y su programa ‘Crims’ (TV-3).

La participación en el plató de Ingrid Sartiau reafirmó su convencimiento de que también es hija de Juan Carlos, fruto de una relación cuando su madre trabajaba como empleada en el castillo de Westerloo, de la familia belga Merode, y el entonces Príncipe de España la visitaba allí. Como anécdota curiosa Blanca de Borbón, hija del que fue intitulado el ‘bastardo regio’ Leandro de Borbón y Ruiz Moragas, declaró que ella ha visto la foto en la que se ve a Ingrid cuando era todavía un bebé, a su madre y a Juan Carlos montados en una moto Vespa, como si fueran una entrañable familia. Ingrid lo corroboró.

Sobre las imágenes del entierro de Albert Solà en La Bisbal, destaquemos la presencia en primer término del diputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas. Además de formar parte del colosal cuerpo de abogados de Puigdemont resulta que también lo es de Ingrid. Y como golpe de efecto del programa ha sido impagable escuchar, hablando de que Solà sería el hijo primogénito del Rey: "Habría sido Albert I de España, y su hermana la infanta Ingrid". ¡Ah! La monarquía española sigue siendo un filón televisivo indiscutible.