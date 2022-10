Como cada jueves, Pablo Motos y sus colaboradores se sentaron en la mesa de debate para hablar de los temas de la actualidad. Esta semana fue especialmente sonada la ausencia de Tamara Falcó, que despertó todas las alarmas pero Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val no faltaron a su cita semanal.

Después de poner sobre la mesa los temas más candentes de la semana, Juan del Val dio paso a su sección en la que habla de cosas que detesta. Tras hablar sobre el horóscopo y que no entendía a la gente que se fiaba de él, criticó a las personas que comentan que acuden a la naturaleza para desconectar.

"La naturaleza es una mierda. Para una foto bien, la de verdad es un sitio donde hay bichos que te pican, donde no se puede dormir porque hay ruidos muy extraños...", afirmó el madrileño.

"¡Tú no has ido de acampada nunca!" apostilló Nuria Roca a lo que el respondió tajante: "y no voy a ir en mi vida. No tiene absolutamente ningún sentido".

Ante su afirmación, Pablo Motos quiso saber si alguna vez había dormido en un saco de dormir: "Una vez que fui a ver una novia mía con 18 años", recordó para sorpresa de su pareja, que exclamó: "¿Cómo?" respondió sorprendida su mujer

"Vaya ¡eh! Para f*llar sí que te gusta la naturaleza. Ahí hacemos un esfuercito", le dijo la hormiga Trancas. "Tienes toda la razón" afirmó el entre risas: "Te digo una cosa, hoy te voy a montar la tienda en la calle. Vas a ver tú..." sentenció Nuria Roca.