El regreso de Carlota Corredera a Telecinco ha sido muy bien acogido por todos sus compañeros de cadena. La presentadora ha vuelto después meses apartada de la televisión con un nuevo programa que pretende poner contra las cuerdas a muchos rostros famosos.

Un estreno que ha hecho especial ilusión entre los colaboradores de 'Sálvame'. Los ex compañeros de Carlota Corredera han querido mostrarle su apoyo desde el minuto uno. Terelu Campos ha sido una de ellas y no lo ha hecho sólo a través de la televisión. La hija de María Teresa Campos le ha dedicado su último blog en 'Lecturas'. En él ha valorado su regreso a la pequeña pantalla.

"Estos días pasados también he tenido momentos de alegría, como la vuelta de Carlota Corredera", comienza escribiendo en su artículo. Aunque también quiso utilizar esas líneas para mandarle un reproche a su amiga. "Por cierto, Carlota, no sé por qué estoy contenta cuando no me ha cogido el teléfono en todo el verano", destapa. "Eso significaba que ella necesitaba desconectar y que lo estaba haciendo. Sé que era feliz dónde estaba y con quién estaba. Es una broma que no esté contenta, porque lo estoy, y mucho, por ti. Ella lo sabe" apunta.

"Yo lo estoy, también, porque he podido estar en el estreno de su nuevo programa. Deseo de corazón que le vaya muy bien, porque cuando a los amigos y a los compañeros les va bien es parte de mi felicidad" añade haciendo mención a su participación en el estreno de '¿Quién es mi padre?'.

También ha querido aprovechar su texto para dedicarle unas palabras a Ana Rosa Quintana. "No quiero terminar este blog sin destacar la esperadísima vuelta de Ana Rosa Quintana. El público se ha portado con ella. A pesar de no haber podido estar en primera línea desde hace un año, ha tenido el apoyo de la audiencia que durante años la sigue. Eso tiene que ser un orgullo enorme para ti y para tu equipo. Bienvenida, Ana, y gracias por no tirar la toalla, concluye.