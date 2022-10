Después de que se abordara hace unos días en televisión la posibilidad de que Kiko Rivera no fuera hijo de Paquirri, sino del doctor Cariñanos. Algo de lo que él mismo habló por primera vez públicamente en 'Cantora: herencia envenenada'. Hoy ha vuelto a tratar el tema en sus redes sociales tras que apareciese en 'Fiesta' un hombre que aseguró haber intentado hacerse las pruebas de ADN con el dj para saber si son hermanos (ya que él sí es hijo del doctor).

"Papá no sé porqué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista" con este mensaje, Kiko ha vuelto a lanzar un mensaje directo a todas esas personas que han hablado de este tema en las últimas semanas.

Un mensaje que, lo cierto, viene a destiempo, ya que cuando este joven acudió a 'Fiesta' para hablar de cómo intentó hacerse las pruebas de ADN con Kiko fue hace una semana cuando Emma García reaparecía en televisión tras el fin de 'Viva la vida'... Parece que el dj ha sentido la necesidad de hacer este alegato de forma pública para dejar claro que él no tiene ninguna duda de quién es su padre.