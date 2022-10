"Lo conocí en 1988 cuando dirigía y presentaba en Televisión Española 'El Perro Verde'. Todos lo recordábamos siempre como John Balan, nombre de pistolero de spaghetti western que nuestro cowboy de Pontevedra eligió para luchar en el mundo del arte".

"Porque lo suyo con el arte no fue un camino de rosas, sino una lucha heroica. Hay artistas que nacen para la gloria, para el aplauso, para el éxito; para ser admirados y deseados por las masas enfervorizadas. Otros nacen para resistir a duras penas. Para arrastrarse por garitos y locales de mala muerte, para lidiar con la incomprensión del público, no siempre respetuoso. John Balan nació condenado a ser el hombre orquesta y el hombre de la puerta. Cuando se nace artista, aunque se intente, difícilmente se puede ser otra cosa".

"John Balan tenía aspecto de malo de la película, pero era un hombre bueno. Jamás le había hecho daño a nadie. Nació en una tierra de leyendas y a su modo consiguió convertirse en una humilde leyenda.

Ante las palabras de Quintero, un hombre orquesta conmovido por lo que acababa de escuchar, extendió sus manos para agarrar las de su entrevistador: "Gracias meu filliño. ¡Ay!, muito che quero e muito te aprecio. De verdad". "Y yo a tí", contestó el periodista.

Dos locos de la colina en el paraíso

Por Julio Santos Pena

Hace ya unos cuantos años me encontraba en Cádiz, a donde acudí para presenciar sus famosos carnavales. La calle a rebosar y grupos de personas formando cuartetos, comparsas, chirigotas y un mundo de variedad carnavalera. Estaba yo absorto pero divertido escuchando a dos matrimonios cuyo uniforme era un extraño sombrero -un cubo de playa sobre sus cabezas-, cantando, casi recitando, con suavidad y sin levantar demasiado las voces, sus composiciones que nos hacían reír por su originalidad y “chispa” cuando me topé de frente con él: Jesús Quintero.

Tenía al Loco de la Colina a medio metro de mi. Le reconocí enseguida y me puse delante suya consciente, porque yo lo sabía, de que no le gustaba mucho ser interrumpido en su vida normal, como le ocurre a muchos famosos a los que no les gustaría serlo. Pero no me pude aguantar

- "Maestro", le dije otra vez mientras esperaba un rechazo de respuesta que, al contrario, no llegó acaso porque aquel genio de la radio y de la comunicación con silencios, se vio sorprendido por alguien que tenía otro acento. Me sonrió.

- "Maestro", le repetí mientras le extendía la mano que me estrechó con una sonrisa.

- "No sabe usted el deseo que tenía de conocerle desde mi Galicia", le espeté, y aumentó su sonrisa.

- "Buena tierra, buena tierra", me dijo complacido.

A punto de acabar aquella mínima conversación se me ocurrió decirle:

- "Me ha gustado mucho su entrevista a John Balan". Me miró con curiosidad

- "Un gallego como tú. Un gran tipo... Otro loco", dijo y echó una risotada de las suyas.

- "De mi pueblo es y buen amigo", le respondí.

Y ahí empezamos de nuevo la aproximación. Acabamos en una terraza tomando una caña y le conté la verdadera vida de aquel Manuel Outeda que él conocía como John Balan nada más.

Jesús Quintero, el “Loco de la Colina”, me agradeció la referencia

- "Así tenía que ser", creí entenderle.

Nos despedimos con cordialidad; no me dejó pagar a pesar de mi insistencia.

Jesús Quintero, el “Loco de la Colina” ya se habrá encontrado con Balan allá en las alturas, y acaso el marinense Manuel Outeda se extrañe de que sepa tanto de su vida.

Descansen ambos en paz.