Jorge Javier Vázquez no está pasando por su mejor época. Él mismo lo reconoció en su vuelta a 'Sálvame'. En su regreso de las vacaciones el presentador confesó el bache que estaba atravesando y se abrió en canal mientas leía la introducción de su nuevo libro en el que se muestra más sincero que nunca.

"Creo que he pasado uno de los años más complicados de mi vida. Yo no sabía que se podría vivir con tanto dolor, no sabía que se podía vivir con tan pocas ganas. He necesitado irme mes y medio para reencontrarme, tocar pie y volver a ser el que era antes de un año" decía en su regreso.

"He conseguido recuperar la ilusión, con ayuda profesional que para mí ha sido fundamental. Si no, no sé lo que hubiera pasado porque, como me dijo mi psicóloga, estaba entrando en una espiral autodestructiva que le preocupaba", se sinceró en su primer día en el programa.

Parece que poco a poco va recuperándose pero algunos espectadores no creen lo mismo. De hecho, así se lo han transmitido a través de Instagram. "Ayer te vi en la tele y estás muy gordo y con la cara hinchada, parece que el día anterior habías bebido mucho. Estás muy feo y gordo. Cuídate", le escribía ese usuario.

El presentador no ha dudado en hacer público el mensaje y la respuesta que le dio. "Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses. Gracias por preocuparte por mí" le contestó.

Una respuesta con la que Jorge Javier ha confesado que padece un problema de salud que, de momento, se desconoce de que se puede tratar.