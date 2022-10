Carlota Corredera está de vuelta. La gallega regresa a la televisión después de casi siete meses desde que abandonó 'Sálvame'. Lo hará poniéndose al frente de '¿Quién es mi padre?', un programa el que repasarán la historia de distintas personas que, supuestamente, son hijos de famosos.

Para presentar el formato y promocionar este nuevo programa que llegará a Telecinco este sábado a las 22:00 horas, Carlota ha regresado a 'Sálvame' dónde ha protagonizo un emotivo reencuentro con sus compañeros y el público.

"¡Me encanta verte de nuevo en tu casa, me alegra muchísimo verte!", le decía Jorge Javier Vázquez nada más verla. "¡Felicidades Carlota, esto vuelve a ser como antes!".

Nada más entrar en el plató, la gallega no ha podido evitar emocionarse y fundirse en un emotivo abrazo con David Valldeperas. Pero el momento más efusivo lo protagonizó junto a Mariño Patiño. La otra gallega corrió a sus brazos nada más verla entrar mientras el público la recibía entre vítores de "Carlotiña".

Carlota Corredera regresa a #YoVeoSálvame y se abraza con todos sus compañeros 😍😍😍



El abrazo con @maria_patino es 💘💘💘💘 pic.twitter.com/Mouo9Cpmkd — Diego 🥐 (@diegobferrandez) 6 de octubre de 2022

"Me está temblando todo. Se me había olvidado lo que era el pinganillo", comentaba. "Aunque no esté en este programa, hoy estoy de visita y estoy feliz de estar en casa. Pero Sálvame siempre será mi familia. Soy absoluta fan de vuestro trabajo. Y desde fuera todavía lo valoro más porque me parece acojonante que estéis cinco horas en directo entreteniendo a la gente", les alababa. "La vocación de entretenimiento que tenéis es alucinante" añadía.